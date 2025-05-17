Mirai 是去中心化角色創建的一個案例研究，它探索了人工智能驅動的虛擬人如何通過Memo文化、社交平台和社區驅動的 IP 演進。它代表了虛擬身分的一個新領域，在這個領域中，數字生命不僅是內容創造者，而且是在 Web3 生態系統中具有長期價值和潛力的自主實體。
幣種名稱MIRAI
排名No.3192
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量999,999,907.52
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.02890818312812793,2025-05-17
最低價0.017457722661183835,2025-05-19
所屬公鏈SOL
簡介Mirai 是去中心化角色創建的一個案例研究，它探索了人工智能驅動的虛擬人如何通過Memo文化、社交平台和社區驅動的 IP 演進。它代表了虛擬身分的一個新領域，在這個領域中，數字生命不僅是內容創造者，而且是在 Web3 生態系統中具有長期價值和潛力的自主實體。
所屬板塊
社媒
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