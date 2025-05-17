MIRAI

Mirai 是去中心化角色創建的一個案例研究，它探索了人工智能驅動的虛擬人如何通過Memo文化、社交平台和社區驅動的 IP 演進。它代表了虛擬身分的一個新領域，在這個領域中，數字生命不僅是內容創造者，而且是在 Web3 生態系統中具有長期價值和潛力的自主實體。

幣種名稱MIRAI

排名No.3192

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量999,999,907.52

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.02890818312812793,2025-05-17

最低價0.017457722661183835,2025-05-19

所屬公鏈SOL

簡介Mirai 是去中心化角色創建的一個案例研究，它探索了人工智能驅動的虛擬人如何通過Memo文化、社交平台和社區驅動的 IP 演進。它代表了虛擬身分的一個新領域，在這個領域中，數字生命不僅是內容創造者，而且是在 Web3 生態系統中具有長期價值和潛力的自主實體。

所屬板塊

社媒

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