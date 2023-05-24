Mintway 是世界上第一個全球 NFT 門戶，您可以在其中通過分割數字資產的所有權獲得利潤並共享有關 NFT 的所有信息，以及可以買賣數字資產所有權的市場。 該項目處於開發階段（和種子輪）。 我們發布了 Dapp 遊戲、DigToc 並服務了 NFT 啟動器。 DigToc 遊戲：（https://digtoc.com/），MINTWAY 原型：（http://mintway.net/），NFT 啟動器測試版（https://nftvalley.io）和 Airdropper（令牌基礎服務。https： //airdropper.net)