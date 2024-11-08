MEY

Mey Network 是一個由 MeyFi 和 Meychain 提供支援的創新生態系統，可實現安全、可擴展且高效的資產代幣化和去中心化金融。 Mey Network 是一個全球代幣化房地產投資平台，旨在徹底改變房地產投資、管理和交易。

幣種名稱MEY

排名No.3359

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量2,300,000,000

總供應量2,300,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.4906243303518219,2024-12-12

最低價0.02039484590784851,2024-11-08

所屬公鏈BASE

簡介Mey Network 是一個由 MeyFi 和 Meychain 提供支援的創新生態系統，可實現安全、可擴展且高效的資產代幣化和去中心化金融。 Mey Network 是一個全球代幣化房地產投資平台，旨在徹底改變房地產投資、管理和交易。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 cmc 提供，不作爲投資決策參考。

MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
搜索
自選
MEY/USDT
Mey Network
----
--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (MEY)
--
24h 成交額 (USDT)
--
圖表
幣種資料
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
最新成交
現貨交易
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
MEY/USDT
Mey Network
--
--‎--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (MEY)
--
24h 成交額 (USDT)
--
圖表
委託訂單
最新成交
幣種資料
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
network_icon網路異常
線路 1
在線客服
Loading...