MEY

Mey Network 是一個由 MeyFi 和 Meychain 提供支援的創新生態系統，可實現安全、可擴展且高效的資產代幣化和去中心化金融。 Mey Network 是一個全球代幣化房地產投資平台，旨在徹底改變房地產投資、管理和交易。

幣種名稱MEY

排名No.3359

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量2,300,000,000

總供應量2,300,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.4906243303518219,2024-12-12

最低價0.02039484590784851,2024-11-08

所屬公鏈BASE

簡介Mey Network 是一個由 MeyFi 和 Meychain 提供支援的創新生態系統，可實現安全、可擴展且高效的資產代幣化和去中心化金融。 Mey Network 是一個全球代幣化房地產投資平台，旨在徹底改變房地產投資、管理和交易。

所屬板塊

社媒

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