Mey Network 是一個由 MeyFi 和 Meychain 提供支援的創新生態系統，可實現安全、可擴展且高效的資產代幣化和去中心化金融。 Mey Network 是一個全球代幣化房地產投資平台，旨在徹底改變房地產投資、管理和交易。
幣種名稱MEY
排名No.3359
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量2,300,000,000
總供應量2,300,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.4906243303518219,2024-12-12
最低價0.02039484590784851,2024-11-08
所屬公鏈BASE
簡介Mey Network 是一個由 MeyFi 和 Meychain 提供支援的創新生態系統，可實現安全、可擴展且高效的資產代幣化和去中心化金融。 Mey Network 是一個全球代幣化房地產投資平台，旨在徹底改變房地產投資、管理和交易。
所屬板塊
社媒
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