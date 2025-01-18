METANIA

Metania Games 是一個基於區塊鏈的 GameFi 平台，旨在透過整合加密貨幣獎勵和遊戲內資產的真正所有權來革新遊戲體驗。 Metania Games 基於幣安智能鏈 (BSC) 構建，提供去中心化且獎勵豐厚的遊戲體驗。

幣種名稱METANIA

排名No.4633

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量500,000,000

總供應量500,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.04483719508954314,2025-01-20

最低價0.025120283377895097,2025-01-18

所屬公鏈BSC

簡介Metania Games 是一個基於區塊鏈的 GameFi 平台，旨在透過整合加密貨幣獎勵和遊戲內資產的真正所有權來革新遊戲體驗。 Metania Games 基於幣安智能鏈 (BSC) 構建，提供去中心化且獎勵豐厚的遊戲體驗。

所屬板塊

社媒

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