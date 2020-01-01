Metababy 是一個完整的框架，它使任何人都可以在元宇宙中以任何可以想象的方式使用高度逼真的人類角色。它包括 MetaBaby Creator，這是一款基於雲的免費區塊鏈應用程序，可讓您幾分鐘內在元宇宙中創建裝配完全的逼真數字人類。