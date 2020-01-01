Zero 是傳統社交網路和網路平台的社群治理替代方案，基於開放、分散和透明的協定。 透過在桌面或行動裝置上運行ZERO應用程序，成員可以獲得積分，以換取為 ZERO 網格提供動力的運算資源和網路頻寬。 積分可以兌換為 Infinity（Zero 的 ERC-20 代幣），然後將利潤分配給一組負責建造和維護零網格的共享社區 DAO。