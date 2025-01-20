MELANIA

Melania memes 是一種數字收藏品，旨在表達對梅蘭妮亞符號所體現的價值觀的支持和認同。以及相關藝術品，並非旨在成為或成為任何類型的投資機會、投資合約或證券的主題。 https://melaniameme.com/ 不涉及政治，與任何政治運動、任何政治辦公室或政府機構無關。

幣種名稱MELANIA

排名No.244

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0001%

交易額/市值（24小時）3.15%

流通供應量549,998,356.659262

最大供應量0

總供應量999,998,258.659265

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價13.732949556597482,2025-01-20

最低價0.30371034500187793,2025-05-06

所屬公鏈SOL

簡介Melania memes 是一種數字收藏品，旨在表達對梅蘭妮亞符號所體現的價值觀的支持和認同。以及相關藝術品，並非旨在成為或成為任何類型的投資機會、投資合約或證券的主題。 https://melaniameme.com/ 不涉及政治，與任何政治運動、任何政治辦公室或政府機構無關。

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