MCOIN 是 M20 Chain 原生代幣，是一種安全且對開發人員友好的區塊鏈，旨在將下一個十億用戶帶入 Web3。 M20 旨在加速加密經濟，這將有助於透過交易工具、Play-to-Earn 遊戲擴大web3 建構者和創作者的生態系統，並最終成為開放元宇宙的基礎設施，提供教育計劃、行銷和商業機會以及虛擬娛樂服務。 該計畫的主要目的是透過多鏈方法使更廣泛的社區可以訪問生態系統。 MCOIN 將創建一座橋樑，透過該橋樑使用者可以存取許多不同的生態系統。