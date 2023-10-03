市場
幣幣交易
HOT
合約交易
M-Day 合約專場
熱門搜索
熱點活動
交易
Mobile
請掃描下載MEXC APP，享受流暢的交易體驗
無法下載？
Windows客戶端
查看更多
mCoin
MCOIN/USDT
0.000
--
$
0.00
24h 最高價
0.000
24h 最低價
0.000
24h 成交量 (MCOIN)
0.00
24h 成交額 (USDT)
0.00
24h 最高價
0.000
24h 最低價
0.000
24h 成交量 (MCOIN)
0.00
24h 成交額 (USDT)
0.00
k線
通證信息
Loading..
基礎版
TradingView
深度圖
MCOIN
MCOIN 是 M20 Chain 原生代幣，是一種安全且對開發人員友好的區塊鏈，旨在將下一個十億用戶帶入 Web3。 M20 旨在加速加密經濟，這將有助於透過交易工具、Play-to-Earn 遊戲擴大web3 建構者和創作者的生態系統，並最終成為開放元宇宙的基礎設施，提供教育計劃、行銷和商業機會以及虛擬娛樂服務。 該計畫的主要目的是透過多鏈方法使更廣泛的社區可以訪問生態系統。 MCOIN 將創建一座橋樑，透過該橋樑使用者可以存取許多不同的生態系統。
概況
幣種名稱
MCOIN
發行時間
--
相關鏈接
白皮書
官網
區塊查詢
發行價格
--
發行總量
500,000,000
委託訂單
0.001
0.001
0.01
0.1
1
價格(USDT)
(MCOIN)
(USDT)
0.000
≈
$
0.00
最新成交
數量()
價格()
數量
()
時間
MCOIN_USDT 當前已暫停交易。
幣幣交易
5X-X 合約交易
幣幣交易
5X-X 合約交易
Maker
0.00%
/ Taker
0.00%
HOT
買入MCOIN
賣出MCOIN
限價
市價
劃轉
可用
--
USDT
買入價
USDT
買入量
MCOIN
成交額
USDT
交易暫停
可用
--
MCOIN
賣出價
USDT
賣出量
MCOIN
成交額
USDT
交易暫停
當前委託
(0)
歷史委託
歷史成交
當前持倉（0）
當前委託
(0)
歷史委託
歷史成交
當前持倉（0）
隱藏其他交易對
交易對
時間
類型
方向
全部
買
賣
價格
訂單數量
委託金額
完成度
觸發條件
全部撤單
全部
限價委託
限價止盈止損
只做Maker
網絡穩定
API 文檔
API 文檔
媒體社群
提交工單
提交工單
在線客服
在線客服
Loading...