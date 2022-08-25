MonkeyLeague 是下一代電子競技虛擬世界，讓玩家能夠創造、玩耍、競爭和賺錢。 MonkeyLeague 將高產值的多人遊戲與 Solana 區塊鏈、NFT 和去中心化金融相結合，提供了一款令人興奮的、基於回合的、通過遊戲賺錢的足球遊戲，該遊戲易於學習但難以掌握。