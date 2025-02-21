MANTIS

Mantis 旨在透過提供無縫環境來簡化跨鏈交易，從而消除在各種 DEX 平台和橋樑之間導航的複雜性。透過其統一的介面，使用者可以輕鬆地跨鏈存取資產，從 Solana 和以太坊開始。在強大的搜尋器/解決器網路的支援下，Mantis 可確保每筆交易的最佳定價和執行。除了使最終用戶受益之外，Mantis 還為開發人員提供了將跨鏈基礎設施整合到他們的應用程式中的強大途徑。

幣種名稱MANTIS

排名No.9246

市值$0,00

完全稀釋市值$0,00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0,00%

流通供應量0

最大供應量100 000 000

總供應量100 000 000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.058329547016077815,2025-02-21

最低價0.005073399964631568,2025-06-19

所屬公鏈SOL

簡介Mantis 旨在透過提供無縫環境來簡化跨鏈交易，從而消除在各種 DEX 平台和橋樑之間導航的複雜性。透過其統一的介面，使用者可以輕鬆地跨鏈存取資產，從 Solana 和以太坊開始。在強大的搜尋器/解決器網路的支援下，Mantis 可確保每筆交易的最佳定價和執行。除了使最終用戶受益之外，Mantis 還為開發人員提供了將跨鏈基礎設施整合到他們的應用程式中的強大途徑。

所屬板塊

社媒

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