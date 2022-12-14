Mafagafo 是一款 NFT 遊戲，具有獨特的獨特形象，以其卓越性而脫穎而出。 它針對的是那些希望同時兼具樂趣和盈利能力的人！ 一款在線多人遊戲，旨在通過展示多張地圖、多種物品、專屬角色和一個生態系統來取悅公眾，任何玩家不僅要尋找樂趣，還要尋求盈利。 Mafagafo 將徹底改變 NFT 遊戲市場，因為它揭示了玩起來很容易贏的真實性！