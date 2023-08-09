M87

Messier (M87) 正在開發一個全面、多層次的實用生態系統，旨在為其代幣持有者和用戶提供可持續的價值。這個生態系統的核心是一個大膽的願景：將去中心化金融 (DeFi)、現實世界的實用程式和尖端的人工智慧技術無縫地整合到一個創造收入的基礎設施中。

幣種名稱M87

排名No.616

市值$0,00

完全稀釋市值$0,00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0,00%

流通供應量884 846 293 944

最大供應量884 846 293 944

總供應量884 846 293 944

流通率1%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.000146502954890166,2024-12-12

最低價0.000000027472780135,2023-08-09

所屬公鏈ETH

簡介Messier (M87) 正在開發一個全面、多層次的實用生態系統，旨在為其代幣持有者和用戶提供可持續的價值。這個生態系統的核心是一個大膽的願景：將去中心化金融 (DeFi)、現實世界的實用程式和尖端的人工智慧技術無縫地整合到一個創造收入的基礎設施中。

所屬板塊

社媒

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