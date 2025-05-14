LVVA

Levva是您的AI驱动的DeFi投资组合管理器，替您完成所有繁重的工作。我们的AI助手根据您的目标量身定制投资策略，安全地自动化收益优化，并在零复杂度的情况下为您提供对投资组合的完全控制。无论您是DeFi新手还是专家，Levva都能让一切变得轻松、安全且优化，以便您专注于重要的事情，同时让您的资产为您工作。

幣種名稱LVVA

排名No.3232

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量2,000,000,000

總供應量1,250,000,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.005216340150260189,2025-05-14

最低價0.003444945387980866,2025-05-25

所屬公鏈ETH

簡介Levva是您的AI驱动的DeFi投资组合管理器，替您完成所有繁重的工作。我们的AI助手根据您的目标量身定制投资策略，安全地自动化收益优化，并在零复杂度的情况下为您提供对投资组合的完全控制。无论您是DeFi新手还是专家，Levva都能让一切变得轻松、安全且优化，以便您专注于重要的事情，同时让您的资产为您工作。

所屬板塊

社媒

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