Liquid staking protocols 通過質押為您提供被動收入的好處，同時仍允許您保留資產的流動性。 一般而言，您的質押資金是鎖定的，在鎖定期間不能用於任何用途。 通過流動性質押，您的流動性將通過所謂的衍生代幣返還給您，因此得名流動性質押衍生品。 這種流動性使您可以繼續賺取被動收入，同時提供使用該衍生代幣探索其他 DeFi 機會的靈活性。