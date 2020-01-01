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LOTT
Technology通過融合美容市場趨勢和第四次工業革命技術，引領全球化妝品市場。LOTT項目試圖創建一個基於區塊鏈的綜合平臺，所有參與者可以相互形成一個生態系統，具體如下：與直接或間接推廣和銷售化妝品的影響者建立合作體系，使消費者和化妝品零售商能夠相互共贏；提供基於大數據的人工智能技術，可以利用VR和AR來購買化妝品；獎勵直接購買化妝品的參與者；允許賣家爲消費者發放積分等。
概況
幣種名稱
LOTT
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