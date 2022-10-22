LoopNetwork 是一個支持智能合約的數字貨幣框架，沒有以太坊等先前框架的適應性和安全性障礙。 該項目允許各方使用代碼來指示執行協議容量的虛擬機 (VM) 的行為來製定精明的合同。 LoopNetwork 致力於解決適應性和易用性問題，同時不影響去中心化並使用現有的開發者社區和生態系統。