""Loom Network DAppChains， 為遊戲和社交應用而生。基於代幣的 Karma，基於以太坊的加密收藏品。這一切都建立在一個可分叉、去中心化、可讀的區塊鏈規則集。DAppChains 是一個擁有所有特性的區塊鏈，可運行在以太坊智能合約上。它們是一種先進的側鏈，針對大規模數據優化，而非金融交易。每個 DApp 都運行在自己的區塊鏈上，其數據是公開且可分叉的，恰如以太坊和區塊鏈。""