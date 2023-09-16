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Logistic Fundamental

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LF
LF（Logistic Fundamental）項目的全球佈局項目注重現有的全球佈局，其中包括電子商務市場，旨在開啟一個新時代使用區塊鏈技術的去中心化電子商務市場和全球分銷市場。LF項目旨在向世界推廣韓國的卓越品質，並成為韓國的中心作為推廣韓國優秀K-beauty的紐帶，打造無國界的全球電子商務市場/為全球消費者提供食品/時尚產品。
概況
幣種名稱
LF
發行時間
--
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發行價格
--
發行總量
30,000,000
委託訂單
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0.01
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1
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