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Lybra Finance
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LBR
Lybra 協議是一項突破性的去中心化協議，旨在為動蕩的加密貨幣世界帶來穩定性。該協議以 LSD（流動性質押衍生品）為基礎，最初利用 Lido Finance 發行的 ETH 權益證明和 stETH 作為主要組成部分，併計劃在未來支持更多 LSD 資產。
概況
幣種名稱
LBR
發行時間
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