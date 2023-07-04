Lybra 協議是一項突破性的去中心化協議，旨在為動蕩的加密貨幣世界帶來穩定性。該協議以 LSD（流動性質押衍生品）為基礎，最初利用 Lido Finance 發行的 ETH 權益證明和 stETH 作為主要組成部分，併計劃在未來支持更多 LSD 資產。