Launchblock是一個去中心化的 Launch Pad，它為所有用戶提供生態系統以訪問早期項目，同時最大限度地發揮去中心化金融 (De-Fi) 的好處。 Launchblock 降低了費用並提供了重要的機會，是所有項目啟動和用戶訪問 Launch Pad 的一站式商店。