Lambda是一個高速、安全且可擴展的區塊鏈基礎設施專案。Lambda是區塊鏈的數據存儲基礎架構，具有自己的鏈，用於計費、交易、加密和訪問控制。LAMB是Lambda專案的原生代幣，可用於創建消耗節點的記憶體和存儲資源。