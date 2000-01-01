LAIR

Lair Finance 是跨鏈流動性（再）質押網關，使用戶能夠在跨 Layer-1 層轉移流動性的同時獲得複合收益。 Kaia 66% 的 TVL 已獲得保障，並吸引了 400 萬 Line Consumer 用戶加入，該協議將其生態系統擴展到 Berachain，用於 $BGT 和 $Bera 的再質押，並與 Story、Injective 和 Initia 進行了整合。

幣種名稱LAIR

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量1,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈KLAY

簡介Lair Finance 是跨鏈流動性（再）質押網關，使用戶能夠在跨 Layer-1 層轉移流動性的同時獲得複合收益。 Kaia 66% 的 TVL 已獲得保障，並吸引了 400 萬 Line Consumer 用戶加入，該協議將其生態系統擴展到 Berachain，用於 $BGT 和 $Bera 的再質押，並與 Story、Injective 和 Initia 進行了整合。

所屬板塊

社媒

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