Lair Finance 是跨鏈流動性（再）質押網關，使用戶能夠在跨 Layer-1 層轉移流動性的同時獲得複合收益。 Kaia 66% 的 TVL 已獲得保障，並吸引了 400 萬 Line Consumer 用戶加入，該協議將其生態系統擴展到 Berachain，用於 $BGT 和 $Bera 的再質押，並與 Story、Injective 和 Initia 進行了整合。
幣種名稱LAIR
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量1,000,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈KLAY
簡介Lair Finance 是跨鏈流動性（再）質押網關，使用戶能夠在跨 Layer-1 層轉移流動性的同時獲得複合收益。 Kaia 66% 的 TVL 已獲得保障，並吸引了 400 萬 Line Consumer 用戶加入，該協議將其生態系統擴展到 Berachain，用於 $BGT 和 $Bera 的再質押，並與 Story、Injective 和 Initia 進行了整合。
所屬板塊
社媒
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