KRY

Krayon Network 是應用區塊鏈和人工智慧技術的藝術品投資平台。 Krayon 讓世界各地的藝術家、投資者、畫廊和管理人員能夠展示和交易他們的藝術作品並評估他們的收藏品，最終開發出一種有效且簡單的確定藝術品價值的系統。 透過應用區塊鏈，Krayon Network 創建了一個去中心化的環境。 Krayon Network 中的所有美術作品均有序地歸檔在區塊鏈上。保證匿名性、透明性、流動性，解決評估、認證、資訊不對稱等問題。

幣種名稱KRY

排名No.

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完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量500,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈ARB

簡介Krayon Network 是應用區塊鏈和人工智慧技術的藝術品投資平台。 Krayon 讓世界各地的藝術家、投資者、畫廊和管理人員能夠展示和交易他們的藝術作品並評估他們的收藏品，最終開發出一種有效且簡單的確定藝術品價值的系統。 透過應用區塊鏈，Krayon Network 創建了一個去中心化的環境。 Krayon Network 中的所有美術作品均有序地歸檔在區塊鏈上。保證匿名性、透明性、流動性，解決評估、認證、資訊不對稱等問題。

所屬板塊

社媒

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