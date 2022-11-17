Kryptomon 為一款 NFT P2E 遊戲，玩家不僅擁有寶可夢，還能獲得拓麻歌子和謎戀貓。玩家可以使用 NFT Kryptomon 進行哺育、訓練和戰鬥。在這個全新世界中，訓練者可以開啟區塊鏈冒險。