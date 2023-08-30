我們的項目是一個公共且易於擴展的第一層區塊鏈，優化交易費用和鏈上交易速度。我們的目標受眾包括個人、企業或任何希望以優化的速度和成本效率開發區塊鏈產品的人。下一階段我們將繼續拓展區塊鏈生態系統，開發麵向鏈上業務解決方案的去中心化應用和集體產品。