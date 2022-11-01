Kenkado 擁有超過 300 萬現有用戶，是一款 RPG 遊戲應用程序，玩家的目標是成為最強悍的戰士。 這款遊戲在日本非常受歡迎，它與許多動漫和武術戰士合作。 KENKA-DO METAVERSE 將是一款衍生自這款應用遊戲的 NFT 遊戲，並重新設計了新角色和新環境。 KENKA-DO METAVERSE 將是一款 Play to Earn NFT 遊戲，背景設定在“Kenkado Zenkoku Furyo Banzuke”世界的 10 年後，世界各地的戰斗在 Metaverse 中展開。