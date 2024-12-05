Kodexa（KDX）是 Mosaic Alpha 的官方實用型代幣，Mosaic Alpha 是一個創新的去中心化加密資產管理平台。該代幣建構於幣安智能鏈（Binance Smart Chain）上。用戶可在 Mosaic Alpha 平台上質押 Kodexa（KDX），以降低平台費用、最大化代幣籃收益、提升聯盟體系等級，並解鎖「Affiliate Booster」計劃中的專屬權益。隨著生態系擴展，未來將推出更多實用場景。Kodexa 代幣同時支援 Mosaic Alpha 平台上代幣籃的創建與管理功能。
幣種名稱KDX
排名No.5561
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0.00%
流通供應量0
最大供應量699,950,000
總供應量699,950,000
流通率0%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.03729922025269791,2024-12-05
最低價0.01823766220164422,2025-06-05
所屬公鏈BSC
簡介Kodexa（KDX）是 Mosaic Alpha 的官方實用型代幣，Mosaic Alpha 是一個創新的去中心化加密資產管理平台。該代幣建構於幣安智能鏈（Binance Smart Chain）上。用戶可在 Mosaic Alpha 平台上質押 Kodexa（KDX），以降低平台費用、最大化代幣籃收益、提升聯盟體系等級，並解鎖「Affiliate Booster」計劃中的專屬權益。隨著生態系擴展，未來將推出更多實用場景。Kodexa 代幣同時支援 Mosaic Alpha 平台上代幣籃的創建與管理功能。
所屬板塊
社媒
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