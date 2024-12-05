KDX

Kodexa（KDX）是 Mosaic Alpha 的官方實用型代幣，Mosaic Alpha 是一個創新的去中心化加密資產管理平台。該代幣建構於幣安智能鏈（Binance Smart Chain）上。用戶可在 Mosaic Alpha 平台上質押 Kodexa（KDX），以降低平台費用、最大化代幣籃收益、提升聯盟體系等級，並解鎖「Affiliate Booster」計劃中的專屬權益。隨著生態系擴展，未來將推出更多實用場景。Kodexa 代幣同時支援 Mosaic Alpha 平台上代幣籃的創建與管理功能。

幣種名稱KDX

排名No.5561

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量699,950,000

總供應量699,950,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.03729922025269791,2024-12-05

最低價0.01823766220164422,2025-06-05

所屬公鏈BSC

簡介Kodexa（KDX）是 Mosaic Alpha 的官方實用型代幣，Mosaic Alpha 是一個創新的去中心化加密資產管理平台。該代幣建構於幣安智能鏈（Binance Smart Chain）上。用戶可在 Mosaic Alpha 平台上質押 Kodexa（KDX），以降低平台費用、最大化代幣籃收益、提升聯盟體系等級，並解鎖「Affiliate Booster」計劃中的專屬權益。隨著生態系擴展，未來將推出更多實用場景。Kodexa 代幣同時支援 Mosaic Alpha 平台上代幣籃的創建與管理功能。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 cmc 提供，不作爲投資決策參考。