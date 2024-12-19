JYAI

JERRY 代表了迷因文化、人工智慧和娛樂的突破性融合。最初的願景是徹底改變迷因幣領域，如今已發展成為一個綜合性的生態系統，彌合了傳統加密貨幣與有意義的娛樂價值之間的差距。 JERRY 建立在社群參與和人工智慧創新的基礎上，證明了當創造力與區塊鏈技術相遇時所能產生的一切。

幣種名稱JYAI

排名No.1175

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量69,000,000,000

最大供應量69,000,000,000

總供應量69,000,000,000

流通率1%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.000122422332943443,2025-05-25

最低價0.0000000524860777,2024-12-19

所屬公鏈ETH

簡介JERRY 代表了迷因文化、人工智慧和娛樂的突破性融合。最初的願景是徹底改變迷因幣領域，如今已發展成為一個綜合性的生態系統，彌合了傳統加密貨幣與有意義的娛樂價值之間的差距。 JERRY 建立在社群參與和人工智慧創新的基礎上，證明了當創造力與區塊鏈技術相遇時所能產生的一切。

所屬板塊

社媒

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