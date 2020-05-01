JT為Jubi Token的簡稱，昵稱“雞腿”，是聚幣平臺基於區塊鏈技術發行的去中心化數字資產，總發行量10億枚，前期流通量不超過10%，後續將即時公開流通量。JT不僅將在聚幣生態體系下擁有多種流通場景，也將會是聚幣未來拓展全球業務的重要媒介。