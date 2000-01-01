JTF

JetFuel (JTF) 是一個基於區塊鏈的 GameFi 項目，將飛行模擬的刺激與現實世界的旅行優勢相結合。該項目引入了一種創新的「邊玩邊旅行」模式，玩家可以參與激動人心的空戰飛行遊戲，以獲得 JTF 代幣作為獎勵。與主要關注遊戲內資產的傳統邊玩邊賺 (P2E) 遊戲不同，JetFuel 允許玩家使用代幣兌換現實世界的旅行費用（例如機票和旅行服務），從而提供有形效用。

幣種名稱JTF

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量30,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BSC

簡介JetFuel (JTF) 是一個基於區塊鏈的 GameFi 項目，將飛行模擬的刺激與現實世界的旅行優勢相結合。該項目引入了一種創新的「邊玩邊旅行」模式，玩家可以參與激動人心的空戰飛行遊戲，以獲得 JTF 代幣作為獎勵。與主要關注遊戲內資產的傳統邊玩邊賺 (P2E) 遊戲不同，JetFuel 允許玩家使用代幣兌換現實世界的旅行費用（例如機票和旅行服務），從而提供有形效用。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 提供，不作爲投資決策參考。

MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
搜索
自選
JTF/USDT
Jet Fuel
----
--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (JTF)
--
24h 成交額 (USDT)
--
圖表
幣種資料
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
最新成交
現貨交易
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
JTF/USDT
Jet Fuel
--
--‎--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (JTF)
--
24h 成交額 (USDT)
--
圖表
委託訂單
最新成交
幣種資料
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
network_icon網路異常
線路 1
在線客服
Loading...