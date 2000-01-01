JTF

JetFuel (JTF) 是一個基於區塊鏈的 GameFi 項目，將飛行模擬的刺激與現實世界的旅行優勢相結合。該項目引入了一種創新的「邊玩邊旅行」模式，玩家可以參與激動人心的空戰飛行遊戲，以獲得 JTF 代幣作為獎勵。與主要關注遊戲內資產的傳統邊玩邊賺 (P2E) 遊戲不同，JetFuel 允許玩家使用代幣兌換現實世界的旅行費用（例如機票和旅行服務），從而提供有形效用。

幣種名稱JTF

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量30,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BSC

簡介JetFuel (JTF) 是一個基於區塊鏈的 GameFi 項目，將飛行模擬的刺激與現實世界的旅行優勢相結合。該項目引入了一種創新的「邊玩邊旅行」模式，玩家可以參與激動人心的空戰飛行遊戲，以獲得 JTF 代幣作為獎勵。與主要關注遊戲內資產的傳統邊玩邊賺 (P2E) 遊戲不同，JetFuel 允許玩家使用代幣兌換現實世界的旅行費用（例如機票和旅行服務），從而提供有形效用。

所屬板塊

社媒

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