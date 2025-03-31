JLP

Fairlaunch 平台可協助區塊鏈專案在 Web3 生態系統中啟動和擴展。它得到了 Ting Foundation、UFIN Labs、BingX 和 Coinstore Labs 的支持——這些戰略合作夥伴共吸收了超過 4000 萬用戶，並支援了各種區塊鏈網路中的 400 多個項目。 JLaunchpad Alpha 加速器計畫專注於識別和支援小程式、SocialFi、AI 和 GameFi 中前景光明的 Web3 專案。

幣種名稱JLP

排名No.4138

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交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.008487114292929202,2025-03-31

最低價0.001455884030687849,2025-05-25

所屬公鏈BSC

簡介Fairlaunch 平台可協助區塊鏈專案在 Web3 生態系統中啟動和擴展。它得到了 Ting Foundation、UFIN Labs、BingX 和 Coinstore Labs 的支持——這些戰略合作夥伴共吸收了超過 4000 萬用戶，並支援了各種區塊鏈網路中的 400 多個項目。 JLaunchpad Alpha 加速器計畫專注於識別和支援小程式、SocialFi、AI 和 GameFi 中前景光明的 Web3 專案。

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