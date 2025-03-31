JLP

Fairlaunch 平台可協助區塊鏈專案在 Web3 生態系統中啟動和擴展。它得到了 Ting Foundation、UFIN Labs、BingX 和 Coinstore Labs 的支持——這些戰略合作夥伴共吸收了超過 4000 萬用戶，並支援了各種區塊鏈網路中的 400 多個項目。 JLaunchpad Alpha 加速器計畫專注於識別和支援小程式、SocialFi、AI 和 GameFi 中前景光明的 Web3 專案。

幣種名稱JLP

排名No.4138

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.008487114292929202,2025-03-31

最低價0.001455884030687849,2025-05-25

所屬公鏈BSC

簡介Fairlaunch 平台可協助區塊鏈專案在 Web3 生態系統中啟動和擴展。它得到了 Ting Foundation、UFIN Labs、BingX 和 Coinstore Labs 的支持——這些戰略合作夥伴共吸收了超過 4000 萬用戶，並支援了各種區塊鏈網路中的 400 多個項目。 JLaunchpad Alpha 加速器計畫專注於識別和支援小程式、SocialFi、AI 和 GameFi 中前景光明的 Web3 專案。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 cmc 提供，不作爲投資決策參考。

MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
搜索
自選
JLP/USDT
JLaunchpad
----
--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (JLP)
--
24h 成交額 (USDT)
--
圖表
幣種資料
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
最新成交
現貨交易
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
JLP/USDT
JLaunchpad
--
--‎--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (JLP)
--
24h 成交額 (USDT)
--
圖表
委託訂單
最新成交
幣種資料
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
network_icon網路異常
線路 1
在線客服
Loading...