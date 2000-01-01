JINXDOG

JinxDog的願景是透過將免持賺錢機制融入有趣的互動環境中來徹底改變遊戲體驗。JinxDog的目標是創造一款不僅能娛樂玩家，還能讓玩家輕鬆獲得獎勵的遊戲。JinxDog的使命是建立一個可持續發展的生態系統，讓每位玩家，無論是休閒遊戲玩家還是忠實愛好者，都可以透過引人入勝的遊戲體驗享受區塊鏈技術帶來的好處。

幣種名稱JINXDOG

排名No.

市值$0,00

完全稀釋市值$0,00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量10 000 000 000 000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈TONCOIN

簡介JinxDog的願景是透過將免持賺錢機制融入有趣的互動環境中來徹底改變遊戲體驗。JinxDog的目標是創造一款不僅能娛樂玩家，還能讓玩家輕鬆獲得獎勵的遊戲。JinxDog的使命是建立一個可持續發展的生態系統，讓每位玩家，無論是休閒遊戲玩家還是忠實愛好者，都可以透過引人入勝的遊戲體驗享受區塊鏈技術帶來的好處。

所屬板塊

社媒

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