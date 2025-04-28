隆重介紹 $JINGLE — 迷因音樂運動。它不只是一枚代幣，更是一場運動。一台由迷因驅動的全球狂歡機器。一個專為病毒式傳播而生的加密原生特洛伊木馬 — 將強大的人工智慧、墮落的混亂和文化時刻融入一個以音樂為中心、高度可分享的生態系統。人工智慧模因病毒式傳播引擎。
幣種名稱JINGLE
排名No.3529
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量999,913,696
總供應量1,000,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.022240255206036254,2025-04-28
最低價0.01692621565777358,2025-04-29
所屬公鏈SOL
簡介隆重介紹 $JINGLE — 迷因音樂運動。它不只是一枚代幣，更是一場運動。一台由迷因驅動的全球狂歡機器。一個專為病毒式傳播而生的加密原生特洛伊木馬 — 將強大的人工智慧、墮落的混亂和文化時刻融入一個以音樂為中心、高度可分享的生態系統。人工智慧模因病毒式傳播引擎。
所屬板塊
社媒
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