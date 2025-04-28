JINGLE

隆重介紹 $JINGLE — 迷因音樂運動。它不只是一枚代幣，更是一場運動。一台由迷因驅動的全球狂歡機器。一個專為病毒式傳播而生的加密原生特洛伊木馬 — 將強大的人工智慧、墮落的混亂和文化時刻融入一個以音樂為中心、高度可分享的生態系統。人工智慧模因病毒式傳播引擎。

幣種名稱JINGLE

排名No.3529

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量999,913,696

總供應量1,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.022240255206036254,2025-04-28

最低價0.01692621565777358,2025-04-29

所屬公鏈SOL

簡介隆重介紹 $JINGLE — 迷因音樂運動。它不只是一枚代幣，更是一場運動。一台由迷因驅動的全球狂歡機器。一個專為病毒式傳播而生的加密原生特洛伊木馬 — 將強大的人工智慧、墮落的混亂和文化時刻融入一個以音樂為中心、高度可分享的生態系統。人工智慧模因病毒式傳播引擎。

所屬板塊

社媒

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