$JEETS 是建立在 Solana 上的 meme 代幣，靈感來自惡名昭彰的「jeet」——高點買進、低點賣出、下跌即恐慌並在推特狂噴開發者的交易員。
然而這不只是梗，
更是一場把「紙手」變成「鑽石手」的 jeet 革命。
$JEETS 以社群、迷因與共同的交易創傷為基礎，如實反映加密文化，致力於把每位恐慌賣家轉化為驕傲的 HODLer。
幣種名稱JEETS
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈SOL
簡介$JEETS 是建立在 Solana 上的 meme 代幣，靈感來自惡名昭彰的「jeet」——高點買進、低點賣出、下跌即恐慌並在推特狂噴開發者的交易員。
然而這不只是梗，
更是一場把「紙手」變成「鑽石手」的 jeet 革命。
$JEETS 以社群、迷因與共同的交易創傷為基礎，如實反映加密文化，致力於把每位恐慌賣家轉化為驕傲的 HODLer。
所屬板塊
社媒
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