JEETS

$JEETS 是建立在 Solana 上的 meme 代幣，靈感來自惡名昭彰的「jeet」——高點買進、低點賣出、下跌即恐慌並在推特狂噴開發者的交易員。 然而這不只是梗， 更是一場把「紙手」變成「鑽石手」的 jeet 革命。 $JEETS 以社群、迷因與共同的交易創傷為基礎，如實反映加密文化，致力於把每位恐慌賣家轉化為驕傲的 HODLer。

幣種名稱JEETS

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈SOL

簡介$JEETS 是建立在 Solana 上的 meme 代幣，靈感來自惡名昭彰的「jeet」——高點買進、低點賣出、下跌即恐慌並在推特狂噴開發者的交易員。 然而這不只是梗， 更是一場把「紙手」變成「鑽石手」的 jeet 革命。 $JEETS 以社群、迷因與共同的交易創傷為基礎，如實反映加密文化，致力於把每位恐慌賣家轉化為驕傲的 HODLer。

所屬板塊

社媒

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