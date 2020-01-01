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熱情的加密貨幣愛好者和區塊鏈探索者 Jade Ulutule 是 JDinsights 背後的推動力。 憑藉對去中心化金融 (DeFi) 的濃厚興趣，Jade 創建了一個強大的平台，使用戶能夠輕鬆地跨一系列 Base 和 Zkevm 多邊形協議追蹤他們的地址活動。 隨著 JDinsights 的不斷發展，Jade 很高興推出即將推出的功能，包括橋接和交換功能，旨在提供一體化解決方案，以保持資訊靈通並最大限度地發揮不斷擴大的加密貨幣領域的潛力。
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