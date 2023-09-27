Iustitia 是希臘正義女神。這就是我們的 Iustitia 代幣（IUS）的靈感來源，它是第一個引入綠色採礦的硬幣。一種去中心化的硬幣將改變我們對金錢的看法。告別加密貨幣挖礦的能源密集做法以及現金印刷和管理的有害二氧化碳排放。使用 IUSTITA Coin，您可以放心，您的交易不僅快速、安全，而且環保。