Itheum 是世界上第一個將用戶的個人數據轉換為高度可交易的資產類別的去中心化數據經紀平台。它為數據創建者和數據消費者提供所需的工具，將高價值的個人數據從 web2“橋接”到 web3，然後通過建立在區塊鏈技術和去中心化治理之上的無縫用戶體驗來交易數據。