IRISnet是基於Cosmos-SDK開發的跨鏈服務網絡，採用Bonded PoS共識，旨在為複雜的分佈式商業應用提供新一代公鏈基礎設施。IRISnet 創新地實現了社區參與的鏈上治理升級，節點和網路能在未來繼續進化，不必硬分叉就能平穩加載新功能，包括先進的跨鏈服務。