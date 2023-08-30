Charged Particles 是一種允許用戶將 ERC-20、ERC-721 和 ERC-1155 代幣存入 NFT 的協議。稀缺的 NFT（例如藝術品、收藏品、虛擬房地產、遊戲內物品等）現在可以轉化為裝有許多其他代幣的籃子。 本金可以在 NFT 內鎖定，通過與 Aave 的代幣集成，只需點擊幾下鼠標即可從這些 DeFi 收益生成資產中獲得可編程收益。