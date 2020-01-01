世界上第一個與 Insurabler 合作的保險籌款生態系統。 由您選擇想要融資的平台，我們將幫助您融資。Insurabler 旨在成為投資者和項目所有者的保險融資平台。 在研究去中心化啟動板時，我們目睹了一些惡意開發者的存在。 這是善意開發商推進項目的主要障礙。