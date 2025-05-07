INIT

Initia (INIT) 是一個 L1 區塊鏈，它將應用鏈聯合起來，透過相互交織的基礎設施和協調的經濟機制來釋放其全部價值。 Initia 的核心理念是對資料可用性、互通性和預言機等底層基礎設施做出明智的決策。

幣種名稱INIT

排名No.279

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）109.96%

流通供應量148,750,000

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0.1487%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價1.441874884763229,2025-05-13

最低價0.5475632953060536,2025-05-07

所屬公鏈INITIA

簡介Initia (INIT) 是一個 L1 區塊鏈，它將應用鏈聯合起來，透過相互交織的基礎設施和協調的經濟機制來釋放其全部價值。 Initia 的核心理念是對資料可用性、互通性和預言機等底層基礎設施做出明智的決策。

所屬板塊

社媒

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