Initia (INIT) 是一個 L1 區塊鏈，它將應用鏈聯合起來，透過相互交織的基礎設施和協調的經濟機制來釋放其全部價值。 Initia 的核心理念是對資料可用性、互通性和預言機等底層基礎設施做出明智的決策。
幣種名稱INIT
排名No.286
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）80.70%
流通供應量148,750,000
最大供應量1,000,000,000
總供應量1,000,000,000
流通率0.1487%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價1.441874884763229,2025-05-13
最低價0.5475632953060536,2025-05-07
所屬公鏈INITIA
簡介Initia (INIT) 是一個 L1 區塊鏈，它將應用鏈聯合起來，透過相互交織的基礎設施和協調的經濟機制來釋放其全部價值。 Initia 的核心理念是對資料可用性、互通性和預言機等底層基礎設施做出明智的決策。
所屬板塊
社媒
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