Infinity Angel是壹款AA級遊戲，玩法除了無盡RPG類型的PVE遊戲模式外，還包括PVP和E-sport為主的橫屏MOBA遊戲。除了可以多種組合的皮膚鱷仆從的被動技外，擁有超過100套角色和仆從的多樣化服裝系統也是遊戲的壹大亮點。從個人到企業，任何用戶都可以輕松購買、出售和交易NFT。在3D Infinity Angel的壯觀圖形世界中，玩家可以通過武器配備或者服裝裝扮等多種方式使用NFT，在激烈對戰中以獲得可以交換和交易符合P2E標準的NFT物品。