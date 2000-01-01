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Imagen Network 是全球首個完全由人工智慧驅動的去中心化社群網路平台。它將 DALL-E 和 Stable Diffusion 等先進模型與區塊鏈技術相結合，讓用戶能夠創建、自訂並安全地管理數位內容。 Imagen Network 專為可擴展性和安全性而設計，賦予 Web3 平台的創造力、內容所有權和去中心化互動。

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簡介Imagen Network 是全球首個完全由人工智慧驅動的去中心化社群網路平台。它將 DALL-E 和 Stable Diffusion 等先進模型與區塊鏈技術相結合，讓用戶能夠創建、自訂並安全地管理數位內容。 Imagen Network 專為可擴展性和安全性而設計，賦予 Web3 平台的創造力、內容所有權和去中心化互動。

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