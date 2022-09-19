iDeFiYieldProtocol (iDYP) 是以太坊、幣安智能鍊和 Avalanche 上可用的 ERC-20 代幣，在 DeFi Yield Protocol 生態系統中用作智能合約策略和即將推出的 Metaverse 的一部分。 iDYP 代幣促進了對農場、回購、保險庫和權益池的獎勵。 DeFi Yield Protocol Metaverse 將使用 iDYP 作為關鍵代幣，成為有趣的遊戲賺錢遊戲的關鍵組成部分。