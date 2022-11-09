Battle Infinity 是一個由多個 P2E（邊玩邊賺）對戰遊戲組成的遊戲平台。 所有遊戲都集成在一個名為 IBAT Battle Arena 的元宇宙世界中。 在 Battle Infinity 世界里，玩家不僅可以遊戲和戰鬥，還可以享受和體驗身臨其境的元宇宙世界。 在這裡，他們可以進行互動、表演、觀看和探索 Battle Arena 虛擬世界。