HorizonDEX 是第一個基於 Linea 構建的集中流動性 DEX。與傳統的自動化做市商不同，HorizonDEX 流動性池能夠更高效地利用投資資本。 HorizonDEX 致力於提供無與倫比的交易體驗和卓越的 DeFi 流動性效率——通過其集中流動性協議和一系列附屬的可互操作功能模塊來實現這一目標。