HYPERSKIDS

Hyperskids Token 是一種具有真正用途的社會影響力代幣。 Hyperskids Token 完全透明，允許任何人為社會事業做出貢獻，並透過區塊鏈技術追蹤即時影響。 目前，該項目專注於建立一個DAO（去中心化自治組織），由社區本身投票決定社會行動、資源分配和全球影響力的擴展。最終目標是創建一個透明的、參與性的生態系統，完全致力於社會公益——證明 Web3 確實可以改變生活。

幣種名稱HYPERSKIDS

排名No.3442

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量999,987,622

總供應量1,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.024004661749068318,2025-04-11

最低價0.000005915438903127,2024-12-29

所屬公鏈SOL

簡介Hyperskids Token 是一種具有真正用途的社會影響力代幣。 Hyperskids Token 完全透明，允許任何人為社會事業做出貢獻，並透過區塊鏈技術追蹤即時影響。 目前，該項目專注於建立一個DAO（去中心化自治組織），由社區本身投票決定社會行動、資源分配和全球影響力的擴展。最終目標是創建一個透明的、參與性的生態系統，完全致力於社會公益——證明 Web3 確實可以改變生活。

所屬板塊

社媒

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