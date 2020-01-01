HyperCycle 是一種新的 Layer 0++ 區塊鏈架構，專為安全、高速且廉價的微服務鏈上執行而設計，特別是（但不限於）與 AI 相關的服務。 以上概述了 HyperCycle 設計，它利用了 TODA/IP 無賬本區塊鏈、TODA 資產模型和 SingularityNET 的信譽證明系統。