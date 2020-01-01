HXA 幣是 Herencia Artifex 項目的原生實用代幣，這是一個革命性的 NFT 項目，旨在彌合現實世界物品和區塊鏈技術之間的差距。通過利用 NFT 並引入 HXA 幣，Herencia Artifex 尋求創建一個創新的生態系統，通過分層質押系統實現私人商品銷售的獨家訪問權。